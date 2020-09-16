Бесплатная версия аркадного футбола на машинах будет недоступна в Steam.

Rocket League перейдет на условно-бесплатную модель распространения с 23 сентября. Игра станет полностью бесплатной на ПК, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch.

Об этом разработчики аркадного футбола на машинах сообщили на официальном сайте игры.

"Чтобы отпраздновать запуск бесплатной версии, мы устроим внутриигровой ивент под названием Llama-Rama. Все подробности об этом событии расскажем на следующей неделе", – заявили в студии Psyonix.

Трейлер бесплатной версии Rocket League

Бесплатная версия Rocket League выйдет в магазине цифровой дистрибуции Epic Games Store. Все, кто скачает игру здесь с 23 сентября по 23 октября, получат купон на $10, который можно будет применить как скидку при покупке других игр.

При этом Rocket League уберут из Steam. Однако игра останется доступной всем, кто ранее приобрел ее в этом цифровом магазине. Также пользователи Steam продолжат получать обновления для аркадного футбола.

На PlayStation 4 и Nintendo Switch для доступа в многопользовательский режим больше не понадобится активная подписка PS Plus и Nintendo Switch Online. А вот на Xbox One все еще будет требоваться подписка Live Gold.

Напомним:

Аркадный футбол на машинах, Rocket League, был разработан студией Psyonix.

Игра вышла в 2015 году на ПК и PlayStation 4.

Через месяц после релиза игру скачали 5 миллионов раз.

В 2016 году релиз Rocket League состоялся на Xbox One, Linux и macOS.

В 2017-м игра вышла на гибридную консоль Nintendo Switch.

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Автор: Сергей Коршунов