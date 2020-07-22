Игра Rocket League станет бесплатной и уйдет из Steam

Бесплатная версия игры станет эксклюзивом Epic Games Store.

Rocket League перейдет на условно-бесплатную систему распространения до конца лета 2020 года.

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Об этом разработчики "футбола на колесах" сообщили на официальном сайте.

Бесплатная версия игры будет недоступна в магазине Steam и станет эксклюзивом Epic Games Store. При этом пользователи, которые ранее купили Rocket League в Steam, смогут и дальше пользоваться своей копией.

Игроки, которые запускали Rocket League до перехода на новую модель, получат статус Legacy и различные бонусы.

Rocket League - аркадная гоночная игра в жанре футбола, разработанная и изданная компанией Psyonix 7 июля 2015 года для платформ Windows и PlayStation 4. В 2016 году игра была выпущена для Xbox One и для Linux и macOS, в 2017 - для Nintendo Switch.

Напомним, в PlayStation Store стартовала летняя распродажа со скидками до 80%.

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