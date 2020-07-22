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Игра Rocket League станет бесплатной и уйдет из Steam

15:24, 22 июля 2020
Игры
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Rocket League станет бесплатной / rocketleague.com

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Об этом разработчики "футбола на колесах" сообщили на официальном сайте.

Бесплатная версия игры будет недоступна в магазине Steam и станет эксклюзивом Epic Games Store. При этом пользователи, которые ранее купили Rocket League в Steam, смогут и дальше пользоваться своей копией. 

Игроки, которые запускали Rocket League до перехода на новую модель, получат статус Legacy и различные бонусы. 

Rocket League - аркадная гоночная игра в жанре футбола, разработанная и изданная компанией Psyonix 7 июля 2015 года для платформ Windows и PlayStation 4. В 2016 году игра была выпущена для Xbox One и для Linux и macOS, в 2017 - для Nintendo Switch.

Напомним, в PlayStation Store стартовала летняя распродажа со скидками до 80%.

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