Roadcraft выйдет 20 мая.

Saber Interactive продолжает развивать свою серию внедорожных симуляторов, и Roadcraft становится самым амбициозным проектом студии.

В отличие от Mudrunner и Snowrunner, которые сосредоточены на преодолении сложных маршрутов, новая игра добавляет в геймплей элементы строительства и восстановления инфраструктуры после природных катастроф.

В новом трейлере разработчики подробно показали ключевые механики игры. В Roadcraft игроки смогут не только перевозить грузы по бездорожью, но и активно изменять ландшафт, расчищая завалы, прокладывая дороги и восстанавливая разрушенные мосты. Для этого в игре предусмотрен обширный парк спецтехники, включая бульдозеры, экскаваторы, катки и даже мобильный карьер, уникальная машина, которая позволяет добывать и перерабатывать камень прямо в дороге.

Видео дня

Разработчики также уделили внимание управлению ресурсами. Игроки смогут собирать обломки и перерабатывать их в строительные материалы, необходимые для восстановления дорог и сооружений. В Roadcraft появится система автоматизированных конвоев: игроки смогут прокладывать маршруты для грузовиков и настраивать логистику, создавая полноценные цепочки поставок.

Saber Interactive обещает реалистичную физику, новый движок и продвинутую симуляцию материалов, благодаря чему каждое вмешательство в окружающий мир будет ощущаться естественно. Судя по всему, игра сможет предложить уникальный опыт, сочетающий элементы симулятора, стратегии и даже автоматизации в стиле Factorio.

Релиз Roadcraft запланирован на 20 мая. Игра будет доступна на ПК, Playstation 5 и Xbox Series.

Ранее мы рассказывали, что студия Tripwire Interactive объявила дату выхода Killing Floor 3. Кооперативный шутер появится на ПК, Playstation 5 и Xbox Series 25 марта.

Вас также могут заинтересовать новости: