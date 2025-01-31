В конце февраля разработчики проведут закрытое бета-тестирование, а уже в марте выпустят игру в релиз.

Студия Tripwire Interactive объявила дату выхода Killing Floor 3, кооперативный шутер появится на ПК, Playstation 5 и Xbox Series 25 марта. Предзаказы уже открыты: стандартное издание стоит 740 гривен, а Deluxe и Nightfall издания обойдутся в 1155 и 1480 гривен соответственно.

События игры разворачиваются в 2091 году. Игроки возьмут на себя роль бойцов отряда "Сумрак", которые противостоят корпорации Horizon и её армии мутантов. Разработчики обещают, что враги стали не только быстрее и сильнее, но и получили более развитый интеллект, что сделает сражения сложнее.

Игрокам будет доступен широкий арсенал оружия: от катан до огнемётов и пулемётов. Также переработана система MEAT, которая делает расчленёнку и добивания мутантов ещё более зрелищными.

Видео дня

С 20 по 24 февраля пройдёт закрытое бета-тестирование Killing Floor 3. Подать заявку на участие можно уже сейчас.

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