Украинские защитники, увлекавшиеся видеоиграми, быстро освоили военное ремесло.

Бойцы Вооруженных сил Украины, которые увлекались видеоиграми, уничтожили большую колонну российских оккупантов в Буче. Хобби помогло защитникам освоить военное ремесло и эффективно взрывать вражескую технику.

Такой информацией поделился министр обороны Украины Алексей Резников в разговоре с Дмитрием Комаровым во время съемок фильма "Дом". Журналист спросил у чиновника, как удалось уничтожить огромную колонну рашистов в Буче. Тот ответил, что украинским защитникам помогло увлечение видеоиграми.

"Во-первых, местное население помогло нашим военным наводиться. Во-вторых, ребята до этого очень хорошо играли в компьютерные игры, страйкеры. Реально. И они пошли служить. И они очень классно, ловко научились. И когда потом их спрашивали: "Как вы это сделали?" Они говорили, что мы как в компьютерной игре: наведение — выстрел, наведение — выстрел. Они сожгли все. Голова колонны, хвост колонны, встали. Паника. А дальше начинают уничтожать, и таким образом уничтожается вся колонна", — рассказал Резников.

Бучанская резня: основная информация

Город в Киевской области был оккупирован российскими войсками вскоре после полномасштабного вторжения РФ. Он находился под контролем рашистов до начала апреля.

Когда Бучу освободили, вскрылись факты многочисленных военных преступлений РФ. Оккупанты казнили мирное население, насиловали женщин и детей, закапывали тела в братских могилах. Часть жертв лежали посреди улиц – на местах, где их убивали рашисты.

Как сообщил мэр Бучи, рашисты казнили более 400 жителей города. Они также содержали в подвале группу из 25 девушек и женщин для сексуального насилия. Часть из них забеременели.

В России резню в Буче назвали "постановкой", а кремлевский диктатор Владимир Путин присвоил звание "Гвардейской" 64-й отдельной мотострелковой бригаде Сухопутных войск РФ, которая совершала зверства в городе.

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