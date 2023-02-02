Украинские воины захватили десятерых противников, которые занимались грабежами в городах под Киевом.

В районе Угледара замечена пресловутая 155-я бригада морской пехоты РФ, которая занималась мародерством и прочими бесчинствами в Буче и Ирпене во время оккупации городов прошлой весной. Десятеро оккупантов из этого подразделения попали в плен ВСУ.

Такой информацией во время онлайн-брифинга в Military Media Center поделился начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский. Он заявил: "155-я бригада у нас известна по Киевскому направлению, когда штурмовали город Киев [в феврале и марте 2022 года]. Они заходили в Ирпень и Бучу. "Прославились" эти бойцы тем, что они мародерствовали и творили бесчинства. Однако они были почти в полном составе уничтожены в том районе".

По словам Дмитрашковского, морпехи из 155-й бригады снова появились на фронте в ноябре 2022 года. Подразделение перебросили на Донецкое направление, где его снова разгромили. После второго восстановления оккупантов отправили в район Угледара, где они сейчас и находятся. Именно там десятеро рашистов из 155-й бригады попали в плен ВСУ.

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Ситуация под Угледаром: основная информация

Город находится на линии фронта, поэтому в его районе идут активные боевые действия. Это подтверждают сводки Генштаба с информацией о наступлениях оккупантов.

Как отметила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, ожесточенные бои продолжаются на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. В последнее входит Угледар.

Глава Угледарской военной администрации Максим Вербовский рассказал, что рашисты девятые сутки подряд ведут интенсивный обстрел города. На территории населенного пункта нет ни одного дома без повреждений.

По словам Дмитрашковского, в район Угледара привезли полицейское подразделение "СОБР" из России. Его цель — подавлять бунты среди оккупантов.

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