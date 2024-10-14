Известно, что игра выйдет на Playstation 5 и Xbox Series.

На платформе Metacritic внезапно появилась страница Resident Evil 9. Там пока отсутствует обложка, а также не указана дата выхода, однако известно, что проект планируется к выпуску на консолях нового поколения - PlayStation 5 и Xbox Series.

Информации от Capcom пока нет, компания не делала официальных заявлений по поводу девятой части серии. Однако появление страницы на Metacritic может свидетельствовать о том, что анонс состоится в ближайшем будущем.

Напомним, что несколько месяцев назад на Reddit появился инсайдер, который сообщил детали о девятой части Обители Зла. По его информации, Resident Evil 9 не будет продолжением Village, а расскажет новую историю, но уже с хорошо знакомыми для серии персонажами.

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Главными героями станут Леон Кеннеди и Джилл Валентайн, управление ими будет реализовано с помощью системы напарников, как в Resident Evil 5. Будет ли в игре кооператив, как в той же пятой части - неизвестно.

Камера в новой части будет от третьего лица, как в ремейках. Локации снова будут полуоткрытыми, с элементами метроидвании, а новые противники станут быстрее и агрессивнее.

По информации инсайдера, релиз Resident Evil 9 стоит ожидать осенью 2025 года или зимой 2026.

Напоминаем, что вся эта информация неофициальная и взятая с Reddit.

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