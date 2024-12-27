Информация пришла из чилийского магазина игр.

Konami заявляла, что ремейк Metal Gear Solid Delta выйдет в 2024 году. Но вот до конца года осталось всего несколько дней, а про игру нет никаких вестей ещё с осени.

Очевидно, что игру перенесли на следующий год, но на когда? Предзаказы на MGS: Delta открыты ещё с прошлого года. Изначально релиз планировался на октябрь 2024 года, потом его перенесли на ноябрь, а сейчас окно релиза ожидается между декабрем и январем. Издание Republicatecno сообщает, что 24 декабря покупатели получили уведомление, что релиз игры уже близко.

Кроме того, пользователь Reddit из Чили под ником lobofiero030 рассказал изданию, что местные магазины игр начали принимать заказы на резервирование ремейка MGS. В своих социальных сетях ритейлеры указывают, что игра выйдет в феврале 2025 года.

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