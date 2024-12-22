В сети нашли старое интервью Хидео Кодзимы, датируемое 1998 годом. В нём геймдизайнер заявил, что не собирается делать сексуализированных женских персонажей в серии Metal Gear, а спустя 17 лет изменил своё мнение в Metal Gear Solid 5: Phantom Pain.
Об этом он рассказал журналу The Playstation magazine в конце прошлого века. Геймдизайнер поделился видением, что Metal Gear - это серьёзная, тяжёлая история и он не собирается делать персонажей, которые бы визуально не вписывались в это определение:
"Это серьезная, тяжелая история, и мне нужны были персонажи, способные поддерживать этот мир. 'Нечистые', странные или просто визуально привлекательные дизайны - например, женские персонажи с огромными бюстами - мне не нравятся."
Через 15 лет после этого интервью он впервые представил персонажа Молчунью в Metal Gear Solid 5, которая своим дизайном полностью противоречит высказыванию выше. Игроки в то время тоже это заметили и начали критиковать геймдизайнера за такое решение. Однако тот ответил на нападки так: "Как только вы узнаете истинную причину ее обнажённости, вам станет стыдно за свои слова и поступки."
И вправду, в самой игре есть сюжетное обоснование, почему наёмница так не любит одежду. В ходе покушения на Биг Босса она получила серьёзные ранения, единственным способом спасти её было вживление паразитов, которые покрыли всё её тело. После этого девушка пьёт и дышит исключительно через кожу, а если она наденет слишком много одежды - то просто начнёт задыхаться.
Ранее мы рассказывали, что Кодзима прочитал около 300 книг, пока писал сюжет для первого Metal Gear. Геймдизайнер хотел познать все тонкости сценарного искусства.