Разработчики ищут баланс между ностальгией и современностью.

Продюсер Metal Gear Solid Delta Нориаки Окамура рассказал, что разработчики стремятся создать в ремейке идеальный баланс между ностальгией по оригинальной игре и современными игровыми стандартами.

В интервью для журнала Play Окамура поделился своими мыслями о том, как важно сохранить дух классики, не превратив игру в устаревший проект. По его словам, команда разработчиков стоит перед задачей сделать так, чтобы игра вызывала те же эмоции, что и 20 лет назад, но при этом ощущалась свежей и актуальной.

Сначала разработчики полагали, что достаточно обновить графику, чтобы удовлетворить современных игроков. Однако в процессе работы они заметили, что некоторые элементы оригинала не сочетаются с новыми визуальными эффектами. "Простое улучшение графики может лишить игру её уникальной атмосферы".

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Одной из ключевых областей модернизации стало управление. Классическая схема останется доступной для поклонников оригинала, но будет внедрена и новая система, более соответствующая современным стандартам серии. Это позволит сделать геймплей более плавным и интуитивным.

"Мы не хотим вносить изменения, которые нарушат погружение игроков в мир игры", подчеркнул Окамура. "Однако важно, чтобы игра не ощущалась устаревшей по сравнению с современными проектами".

Несмотря на стремление привлечь новую аудиторию, команда разработчиков не забывает о давних поклонниках серии. "Лучший результат для нас - если ветераны почувствуют ту самую ностальгию", добавил продюсер.

Официально релиз Metal Gear Solid Delta ожидается в этом году, но у ремейка всё ещё нет точной даты, поэтому можно предположить, что проект перенесли на 2025 год. Игра будет доступна на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

Напомним, что ранее продюсер серии Assassin's Creed рассказал, что перед сценаристами Ubisoft тоже встала задача в поддержании баланса, но теперь уже между сюжетными ветками в прошлом и настоящем. В новой Assassin's Creed Shadows история сконцентрируется на изучении прошлого сквозь призму наших дней.

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