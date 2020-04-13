Не откровение, но все еще лучшая часть серии. Рецензия на ремейк Final Fantasy VII

В минувшую пятницу, 10 апреля, состоялся долгожданный релиз Final Fantasy VII Remake — невероятно близкий к оригиналу пересказ культовой игры 1997 года от Square Enix. Ремейк благосклонно приняли критики и фанаты оригинала, а создатели рассматривают его, как первый шаг в целой серии перезапусков «Последней фантазии». Мы окунулись в фантастический мир Мидгара, чтобы на время забыть об эпидемии Covid-19 и изучить все плюсы и минусы ремейка.

От банкротства до Книги рекордов Гиннеса

Первая игра из серии Final Fantasy вышла в 1987 году и должна была стать точкой в судьбе японской компании Square. Студия готова была объявить себя банкротом и, по легенде, даже само слово Final в названии появилось из-за планов творческой команды покинуть игровую индустрию. История рассказывала о четырех воинах света, которые, позаимствовав некоторые механики из другого RPG-хита (Dragon Quest), сражались с Хаосом. Неожиданно детище геймдизайнера Хиронобу Сакагучи, который долгое время мечтал создать что-то подобное, пришлось по душе аудитории. Было продано больше 400 тысяч копий и вскоре Square уже работала над продолжением. А потом еще одним. И еще одним.

Седьмую часть начали обсуждать в 1994 году. При этом Сакагучи уступил место руководителя проекта своему коллеге Есинори Китасе. Разработав двухмерный прототип, студия ненадолго отложила работу, чтобы закончить другую игру - Chrono Trigger. Год спустя команда вернулась к FFVII, но отказалась от 2D в пользу набиравшей популярности 3D. Решение оказалось судьбоносным — приставки Nintendo (для них делали все предыдущие «Фантазии») не справлялись с графикой, а картриджи, на которых работала консоль, становились все дороже. Впечатлившись возможностями нового программного обеспечения Softimage 3D и тем, насколько вместительными и удобными оказались CD-диски, Square «перебросили» все свои проекты на PlayStation первого поколения.

В новой игре Сакагучи, кроме всего прочего, хотел изменить подход к персонажам. Теперь их способности не были закреплены — геймдизайнер предложил использовать концепцию «Материи», которая отвечала за магию и могла быть передана любому из героев. Помимо этого, сразу было решено, что во время схваток угол обзора будет меняться, будто камера пролетает над полем боя. Разработчики позже признались, что этот трюк доставил им немало хлопот. Художник Тецуя Номура добавил еще одну изюминку — так называемый Limit Break. Эта «атака отчаяния» стала козырем в рукаве персонажей и была уникальной для каждого из них.

Однако наиболее весомым вкладом седьмой части в игровую индустрию стал протагонист — Клауд Страйф. Считается, что именно он сформировал образ главного героя большинства японских ролевых игр. Он неизменно появляется в рейтингах наиболее значимых компьютерных персонажей, а по версии Книги рекордов Гиннеса так и вовсе занимает пятую строчку в списке пятидесяти лучших. Окончательно статус культовой за игрой закрепил полнометражный анимационный фильм «Final Fantasy VII: Advent Children», ставший самым продаваемым аниме в 2006 году.

О вымышленном экотерроризме 90-х

Итак, в центре повествования наемник Клауд Страйф — бывший солдат первого класса в вымышленном антиутопическом мире. Заметим, что в Final Fantasy VII солдаты не просто бойцы, а сверхлюди способные сражаться в одиночку с целой армией. В самом начале истории мы узнаем, что Клауда наняла группа экологических террористов «Лавина». Среди ее членов — вспыльчивый темнокожий гигант Баррет Уоллес с пулеметом вместо руки, мастер боевых искусств Тифа Локхарт и еще несколько неигровых персонажей. Цель «Лавины» — уничтожить корпорацию «Шинра», которая владеет практически всем миром и выкачивает из недр, с помощью специальных реакторов, Мако — жизненную энергию планеты. Это грозит самой настоящей экологической катастрофой и полноценным апокалипсисом.

История начинается с того, что Клауд и члены «Лавины» прибывают в Мидгар, столицу и наиболее развитый город всей планеты. Мегаполис находится высоко в небе и стоит на восьми мако-реакторах, один из которых герои и планируют взорвать. Успешно осуществив задуманное экотеррористы решают продолжить свою деятельность, но вторая операция заканчивается провалом. Группа разделяется, а Клауд падает и приходит в себя уже в трущобах под Мидгаром, на территории разрушенной церкви. Здесь он знакомится с еще одним игровым персонажем — флористкой Айрис Гейнсборо — которую пытаются похитить агенты «Шинры». В результате все они становятся частью лихо закрученного сюжета, тесно связанного с прошлым Клауда, древней цивилизацией и судьбой всей планеты.

Долгожданный ремейк

О том, чтобы пересказать эту историю на новый лад (для PlayStation 2) Square задумались еще в начале «нулевых». Однако сложность разработки и возникшая из-за этого необходимость «обрезать» значительную часть игры поставила крест на инициативе. Чуть позже обсуждался запуск Final Fantasy VII уже на PlayStation 3, а публике даже показали кусочек технологического демо. Но серьезно эту тему поднял спустя десятилетие один из продюсеров оригинала Синдзи Хашимото — вместе с авторами версии 1997 года (уже упоминавшимися Китасе и Номурой, а также сценаристом Кадзусиге Нодзимой) он пришел к выводу — они в таком возрасте, что могут и не дожить до ремейка. Команду ветеранов подстегнул также тот факт, что компания, которая теперь называлась Square Enix, активно работала над играми для PlayStation 4 и перезапуском легендарной RPG планировала увеличить популярность консоли. В итоге, работа над ремейком началась в 2015 году, а в начале 2020-го стало известно, что обновленная история о Клауде Страйфе станет доступна игрокам уже в апреле.

Что же в итоге получилось? Если говорить об истории, то это все та же игра. Открывающая сцена едва ли не дословно цитирует оригинал и начинается с прибытия поезда в Мидгар, а также с ругани между Барретом и Клаудом. Принцип сохраняется на протяжении всей игры — повествование развивается по канонам, кое-где удачно дополняясь новыми деталями. Подобные мелочи добавляют игре выпуклости. Например, второстепенные члены «Лавины» — Джесси, Уэдж и Бриггс — за счет множества новых диалогов и нескольких трогательных катсцен получают глубину и становятся полноценными двигателями сюжета. Более того, игрок начинает им сопереживать, обнаружив, что отец Джесси тяжело болен, а Уэдж является гордым владельцем нескольких милых котиков.

Другой примечательный пример развитого наследования — памятная сцена переодевания Клауда в девушку. По сюжету, ему нужно пробраться на прослушивание к местному преступному боссу Дону Корнео. Для этого его наряжают в платье, красят и приделывают кокетливые косички. В оригинале это была забавная, пускай далеко не ключевая сцена. В Final Fantasy VII Remake эпизоду уделяется поразительно много времени. Клауд сначала в танце доказывает, что может вписаться в роль барышни, потом примеривает женский наряд прямо на сцене публичного дома, а под конец владелец заведения советует ему не обращать внимания на гендеры и условности. Чем не современной прочтение игровой классики поздних девяностых?

Одним только сюжетом в Square Enix не ограничились. В сцене, когда Клауд и Баррет закладывают бомбу под первый мако-реактор им приходится столкнуться с роботом-скорпионом. Точно таким, какой многим фанатам портил кровь в старой игре. Аналогичная ситуация и с другими противниками — от рядовых крыс-переростков, до ключевых для сюжета монстров. Хотя, конечно же, есть здесь и новые, не менее яркие визави.

Более того, из прошлого перекочевали целые локации. У «Кладбища поездов» не просто похожая карта — здесь даже действия нужно предпринимать примерно те же и двигать вагоны практически в том же направлении. И все это под соусом визуальных эффектов XXI века. В этом вопросе сложно сказать что-то новое — на фоне графики ремейка даже казавшиеся умопомрачительными CGI-эффекты полнометражного Advent Children смотрятся скромно. Хотя, справедливости ради, стоит отметить, что некоторые текстуры подозрительно плохо прорисованы, а город под Мидгаром с высоты больше напоминает брусчатку.

И это не единственная проблема. Среди прочих — работа с персонажами и диалогами. К наивности и гипертрофированности большинства действующих лиц придется привыкать. Если это глава службы безопасности преступной корпорации, то он обязательно будет заливаться смехом в самые ответственные моменты и рассказывать вам о своих планах. Если это главный герой, то он непременно молчалив, хладнокровен и чрезвычайно серьезен. А если это персонаж-девушка, то безусловно она будет бояться пауков. Даже если за минуту до этого голыми руками разделалась с пятиметровым роботом. Такое положение вещей можно списать на игровые традиции японских RPG, но в эпоху, когда для игровых персонажей подбирают голливудских звезд, подобный подход выглядит как минимум наивно.

К слабостям игры можно отнести и передвижение. Никакого открытого мира, только строго размеченная карта. Даже через невысокий стул или заборчик перешагнуть нельзя, если это не предусмотрено создателями. Учитывая, что побочные квесты требуют активного перемещения по достаточно запутанным лабиринтам трущоб, это порой крайне утомительно. Поэтому иногда придется подолгу наматывать круги среди покосившихся бараков, в поисках, например, котов или отравившихся горожан. К слову, приседать и прыгать никто тоже не умеет. Только в бою. И только в автоматическом режиме.

Боевая система

Новая система боя — достаточно спорный момент. Оригинальная Final Fantasy VII была классической пошаговой RPG. В команде было три персонажа, которые периодически менялись. У каждого из них была шкала действий, заполнявшаяся со временем. Когда отметка достигала максимума, игрок мог выбрать — атаковать оружием, использовать магию, предмет или призвать магическое существо. В ремейк добавили экшн-механик. Сталкиваясь с противником, его нужно активно рубить мечем или расстреливать на расстоянии. Нанеся определенное количество урона, вы получаете возможность использовать специальную атаку, заклинание или предмет. И тут придется немного включить память. Заклинаний и предметов в этой игре достаточно много, а у некоторых противников к тем или иным действиям — иммунитет. Просто бросаться огненными шарами в любого встретившегося вам монстра не получиться. Вполне вероятно, что так вы его только вылечите. И все это на фоне постоянной «прокачки» самих заклинаний, героев и оружия. Все это может привести в замешательство неискушенного игрока.

Ситуация с магическими существами заслуживает отдельного упоминания. В теории, это наиболее грозное оружие в арсенале FFVII. В то же время, возможность использовать призыв появляется непредсказуемо и, кажется, абсолютно случайно. Можно драться с десятком обычных патрульных, и игра учтиво вам предложит обрушить на них всю мощь огненного демона Ифрита.

А вот в сражении с практически неуязвимым к физическим атакам чудовищем — справляйтесь сами. К счастью, старые добрые Limit Break никуда не делись и все так же работают, как часы.

Стоит ли играть?

Резюмируя, можно сказать, что FFVII Remake не станет откровением для фанатов серии, но определенно напомнит, с чего же начинался жанр JRPG и покажет, что люди испытывали во времена, когда геймпад не отпускал игрока дальше полутораметров от приставки. Тем, кто не играл в оригинал понадобится время, чтобы втянуться в мифологию «Последней фантазии», но спустя несколько часов загипнотизированный причудливым миром игрок будет выполнять любую прихоть: собирать цветы, искать по карте ездовых птиц, подолгу сражаться с одним и тем же боссом. Особенно сейчас, во время карантина из-за коронавируса – это именно то, что доктор прописал. А уж переплюнет ли новая версия оригинал, который по последним данным разошелся тиражом в 12,3 миллиона копий, покажет только время.

Не скучайте на карантине!

Оценка УНИАН 7,5/10

Илья Требор