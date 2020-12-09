В этом году большая часть продаж пришлась на цифровые копии.

Финская студия Remedy рассказала о финансовых успехах своего шутера Control. За год после релиза игра разошлась на всех платформах тиражом в 2 миллиона копий.

Как отметили разработчики, более 90% продаж в этом году пришлось на цифровые версии игры. В прошлом году только 60% игроков покупали Control в цифровых магазинах.

Также Remedy сообщила, что новую игру студии профинансирует и издаст компания Epic Games. Она выйдет на ПК и консолях. Подробностей авторы не сообщили, но намекнули, что сюжет нового проекта будет развиваться в одной вселенной с играми Control и Alan Wake.

Подробнее о Control

Control – это фантастический экшн, действия которого разворачиваются в Бюро – секретном агентстве, расположенном в Нью-Йорке. По сюжету после вторжения потусторонних сил внутрь здания, игрок пытается взять контроль над организацией и отбить агентство от угрозы. Для этого нужно сочетать огнестрельное оружие со сверхъестественными способностями.

Игра вышла 27 августа 2019 года и получила положительные отзывы от пользователей и СМИ.

Релиз улучшенной версии игры для консолей нового поколения – Control: Ultimate Edition – состоится в начале 2021 года. Само издание уже доступно на PlayStation 4, Xbox One и ПК.

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Автор: Сергей Коршунов