Релиз двух обновленных частей серии состоится 20 ноября.

Издатель Ziggurat Interactive обновил две части вампирского экшена BloodRayne и собирается выпустить их на ПК. Релиз ремастера состоится 20 ноября на цифровых площадках GOG и Steam.

Об этом компания сообщила в релизном тизере ремастера.

Тизер BloodRayne Terminal Cut

Согласно описанию в Steam, обновленные версии будут оптимизированы под Windows 10 и получат поддержку высоких разрешений экрана вплоть до 4К. Также в список улучшений войдут:

Поддержка современных контроллеров;

Апскейл кинематографических роликов;

Поддержка более высоких разрешений текстур;

Улучшения таких эффектов, как отражение, вода, туман и тени;

О чем BloodRayne

Первая часть экшена от третьего лица вышла в 2002 году. В центе сюжета игры девушка-вампир, которая борется с оккультными организациями нацистов Третьего рейха. Аудитория тепло встретила BloodRayne. На агрегаторе Metacritic версия игры для PS2 получила 75 баллов от критиков и 8,4 балла из 10 от пользователей.

В 2004 году вышло продолжение – BloodRayne 2.

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Автор: Сергей Коршунов