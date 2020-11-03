Издатель Ziggurat Interactive обновил две части вампирского экшена BloodRayne и собирается выпустить их на ПК. Релиз ремастера состоится 20 ноября на цифровых площадках GOG и Steam.
Об этом компания сообщила в релизном тизере ремастера.
Тизер BloodRayne Terminal Cut
Согласно описанию в Steam, обновленные версии будут оптимизированы под Windows 10 и получат поддержку высоких разрешений экрана вплоть до 4К. Также в список улучшений войдут:
- Поддержка современных контроллеров;
- Апскейл кинематографических роликов;
- Поддержка более высоких разрешений текстур;
- Улучшения таких эффектов, как отражение, вода, туман и тени;
О чем BloodRayne
Первая часть экшена от третьего лица вышла в 2002 году. В центе сюжета игры девушка-вампир, которая борется с оккультными организациями нацистов Третьего рейха. Аудитория тепло встретила BloodRayne. На агрегаторе Metacritic версия игры для PS2 получила 75 баллов от критиков и 8,4 балла из 10 от пользователей.
В 2004 году вышло продолжение – BloodRayne 2.