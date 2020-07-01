Релиз Crysis Remastered перенесли

Ремастер культового шутера выйдет "на несколько недель" позже.

Релиз научно-фантастического шутера Crysis Remastered перенесли. Изначально ремастер игры должен был выйти 23 июля.

Об этом на своей официальной странице в Twitter сообщили разработчики из студии Crytek.

Сегодня, 1 июня, компания планировала продемонстрировать геймплей игры, но вместо этого объявила о переносе. Разработчики заявили, что на создание ремастера им потребуется больше времени. В студии отметили, что им нужно еще "несколько недель", чтобы доделать игру.

Пользователи предположили, что студия приняла решение о переносе релиза из-за того, что в сеть раньше времени попали скриншоты и геймплейный трейлер Crysis Remastered. Многие отметили, что ремастер выглядит даже хуже оригинала.

Трейлер Crysis Remastered

Crysis Remastered выйдет на PS4, Xbox One, Nintendo Switch и ПК. Переиздание получит обновленную графику, текстуры высокого качества и поддержку технологии трассировки лучей. Точную дату релиза разработчики не сообщили.

Что такое Crysis

Crysis – это первая часть научно-фантастической трилогии, события которой разворачиваются в отдаленном будущем. Главный герой игры - оперативник особого отряда армии США по имени Номад. Он прибывает на остров в Тихом океане, куда также высадилась корейская армия и пришельцы. Игра представляет собой шутер от первого лица со свободным перемещением по большим локациям. Движок CryEngine 2 позволил реализовать в игре частичную разрушаемость уровней, что дало пользователям массу тактических возможностей. К тому же, на момент выхода в 2007 году Crysis показывал впечатляющий уровень графики.

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