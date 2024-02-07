Запаса производительности у каждого из них хватит как минимум на 5 лет.

Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала список самых мощных смартфонов в мире начала 2024 года. В нем собраны лишь те модели, которые доступны на глобальном рынке – и он заметно отличается от аналогичного топа для Китая.

Лидер топа – Red Magic 9 Pro, который набирает в тестах 2.09 млн баллов. Он оснащается самым актуальным процессором Snapdragon 8 Gen 3 с активной системой охлаждения. А еще у него сенсорные кнопки для игр по бокам.

Сразу за ним в тройке лучших расположились iQOO 12 и Nubia Z60 Ultra, которые тоже работают на Snapdragon 8 Gen 3. Каждый год бренд Qualcomm обновляет флагманскую линейку процессоров Snapdragon, а многие компании стремятся как можно быстрее выпустить свои новинки на свежем чипсете.

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В десятку лидеров вошли vivo X100 Pro, Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24+, Galaxy S24, Xiaomi 13, Galaxy S23 Ultra и Galaxy S23+. Как видно, аппараты Samsung заняли целых 5 строчек топа.

Если учитывать девайсы, которые доступны только в Китае, то самым мощным прямо сейчас является OPPO Find X7. В бенчмарке AnTuTu он набирает внушительные 2.209 млн баллов. Для сравнения, самый топовый iPhone 15 Pro Max в аналогичных тестах показывает 1,64 млн балла.

Меж тем в рейтинге самых мощных смартфонов среднего класса лидирует Redmi K70E на чипсете Dimensity 8300-Ultra. Он заметно опережает всех конкурентов и наверняка еще не скоро уступит свое место новому лидеру.

Если же вам нужен смартфон с лучшим экраном, эксперты DxOMark составили актуальный топ на начало 2024 года. Лидирующие позиции занимают устройства от Samsung и Google, тогда как новейший Айфон не попал даже в топ-5.

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