Мультиплеер Red Dead Redemption 2 появился на всех площадках, кроме Steam.

Мультиплеерный режим вестерна Red Dead Redemption 2 под названием Red Dead Online стал самостоятельной игрой. С 1 декабря до 15 февраля 2021 его можно приобрести отдельно по большой скидке.

Как заявляли разработчики из студии Rockstar, игра будет доступна на всех платформах, включая консоли нового поколения, где Red Dead Online будет работать в режиме обратной совместимости.

Скидки на Red Dead Online:

PlayStation Store – 154 грн (скидка 75%);

Microsoft Store – $4,99 (скидка 75%);

Epic Games Store – 154 грн (скидка 75%);

На момент написания заметки Red Dead Online, как отдельную игру еще не добавили в магазин цифровой дистрибуции Steam.

Также стоит отметить, что на консолях PlayStation скидка в 75% на игру будет доступна только подписчикам сервиса PS Plus.

О Red Dead Online

Red Dead Online – это многопользовательский режим Red Dead Redemption 2, где игрок может создать своего персонажа, чтобы исследовать открытый мир Дикого Запада и выполнять различные задания. Мультиплеер появился в Red Dead Redemption 2 в 2019 году – спустя год после релиза игры на Xbox One и PlayStation 4.

В 2019 году Red Dead Online была номинирована на премию Golden Joystick Awards году за "Лучший мультиплеер".

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Автор: Сергей Коршунов