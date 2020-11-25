С 1 декабря Red Dead Online можно будет приобрести отдельно по скидке в 75%.

Студия Rockstar объявила о том, что Red Dead Online – мультиплеерный режим вестерн-боевика Red Dead Redemption 2 станет отдельной игрой. Уже с 1 декабря все желающие смогут приобрести только его по скидке в 75%.

Об этом разработчики заявили на официальном сайте.

"Игроки, у которых еще нет Red Dead Redemption 2, могут испытать все, что Red Dead Online может предложить, включая доступ ко всем будущим обновлениям контента", – подчеркнули разработчики.

Red Dead Online, как отдельная игра будет доступна на следующих платформах:

PlayStation Store;

Microsoft Store;

Rockstar Games Launcher;

Epic Games Store;

Steam;

С 1 декабря по 15 февраля 2021 года его можно будет приобрести за $4,99.

В Rockstar добавили, что Red Dead Online будет работать на консолях нового поколения в режиме обратной совместимости. Мультиплеер займет 123 ГБ памяти. И уже в нем за отдельную плату можно будет разблокировать Red Dead Redemption 2 – как сюжетный режим игры.

Подробней о Red Dead Online

Red Dead Online – это многопользовательский режим Red Dead Redemption 2, где игрок может создать своего персонажа, чтобы исследовать открытый мир Дикого Запада и выполнять различные задания.

Мультиплеер появился в Red Dead Redemption 2 в 2019 году – спустя год после релиза игры на Xbox One и PlayStation 4.

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Автор: Сергей Коршунов