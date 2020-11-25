Студия Rockstar объявила о том, что Red Dead Online – мультиплеерный режим вестерн-боевика Red Dead Redemption 2 станет отдельной игрой. Уже с 1 декабря все желающие смогут приобрести только его по скидке в 75%.
Об этом разработчики заявили на официальном сайте.
"Игроки, у которых еще нет Red Dead Redemption 2, могут испытать все, что Red Dead Online может предложить, включая доступ ко всем будущим обновлениям контента", – подчеркнули разработчики.
Red Dead Online, как отдельная игра будет доступна на следующих платформах:
- PlayStation Store;
- Microsoft Store;
- Rockstar Games Launcher;
- Epic Games Store;
- Steam;
С 1 декабря по 15 февраля 2021 года его можно будет приобрести за $4,99.
В Rockstar добавили, что Red Dead Online будет работать на консолях нового поколения в режиме обратной совместимости. Мультиплеер займет 123 ГБ памяти. И уже в нем за отдельную плату можно будет разблокировать Red Dead Redemption 2 – как сюжетный режим игры.
Подробней о Red Dead Online
Red Dead Online – это многопользовательский режим Red Dead Redemption 2, где игрок может создать своего персонажа, чтобы исследовать открытый мир Дикого Запада и выполнять различные задания.
Мультиплеер появился в Red Dead Redemption 2 в 2019 году – спустя год после релиза игры на Xbox One и PlayStation 4.