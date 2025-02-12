Unknown Worlds не будет рассылать приглашения на плейтесты в личные сообщения Steam.

Разработчики Subnautica 2 из студии Unknown Worlds предупредили игроков о мошеннических ссылках на якобы тестирование игры, которые рассылаются пользователям в Steam. Они призвали фанатов быть осторожными и не попадаться на уловки злоумышленников.

Продолжение Subnautica анонсировали в октябре прошлого года, и поскольку выход игры в раннем доступе ожидается в этом году, ажиотаж вокруг неё продолжает расти.

В такой ситуации некоторые игроки, получив предложение поучаствовать в тестировании, могут не задумываясь перейти по ссылке. Однако Unknown Worlds подчёркивают, что никогда не рассылают такие приглашения через личные сообщения в Steam:

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"Мы узнали, что в нашем сообществе распространяются мошеннические ссылки на тестирование Subnautica 2. Пожалуйста, будьте осторожны: мы никогда не приглашаем игроков таким способом"

В официальном Discord-сервере Subnautica комьюнити-менеджер пояснила, что любые официальные приглашения на тестирование или исследования будут отправляться только по электронной почте с адреса Unknown Worlds.

Кроме того, недавно студия действительно приглашала желающих зарегистрироваться в "Пул участников пользовательских исследований", но официальный доступ к нему есть только через Discord.

Ранее Subnautica 2 попала в наш список самых ожидаемых игр 2025 года, наряду с GTA 6 и Death Stranding 2.

Кроме того, недавно стало известно, что Хидео Кодзима и Playstation расскажут о Death Stranding 2 уже в марте.

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