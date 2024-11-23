Акция продлится с 22 ноября по 5 декабря.

В Star Citizen стартовала акция, во время которой каждый желающий сможет бесплатно опробовать игру с 22 ноября по 5 декабря. Это приурочено к ежегодному событию Intergalactic Aerospace Expo, крупнейшей космической выставке во вселенной игры.

Star Citizen - амбициозный космический симулятор, сочетающий в себе элементы исследований, торговли и сражений в открытом космосе. Игра уже получила статус самой дорогой в истории, собрав более 500 миллионов долларов через краудфандинг.

Во время акции новые игроки смогут пройти ускоренный курс обучения с помощью системы IAE Academy. Начав на стартовом корабле Drake Cutter, вы освоите основы управления и выполнения разнообразных миссий, таких как охота за головами, добыча ресурсов и перевозка грузов.

Видео дня

Каждый день на выставке будут представлены новые корабли от различных производителей, которые можно бесплатно арендовать и испытать в действии. Это отличная возможность познакомиться с богатым выбором космических судов и найти свой идеальный корабль для приключений.

Мероприятие проходит в городе New Babbage на планете microTech. Чтобы присоединиться, достаточно зарегистрироваться на официальном сайте игры и скачать клиент.

Ранее мы рассказывали, что разработчики из Cloud Imperium Games представили геймплей Squadron 42, сюжетной кампании Star Citizen.

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