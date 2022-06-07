Capcom готовит онлайн-презентацию своих будущих проектов.

Компания Capcom в этом году проведет собственное онлайн-шоу. Обычно проекты японской студии демонстрируются в рамках других мероприятий. Но на этот раз у коллектива, судя по всему, припасено много материалов.

Как гласит сообщение на американском аккаунте Capcom в Twitter, презентация пройдет 14 июня. Начало — в 02:00 по киевскому времени. Шоу продлится около 35 минут, однако есть один важный нюанс — анонсов можно не ждать. Японская компания сразу предупредила, что поделится новой информацией об уже представленных играх.

Таким образом, на шоу могут показать трейлеры и геймплейные демонстрации VR-версии Resident Evil Village, ремейка Resident Evil 4, Pragmata, Street Fighter 6, Pragmata и Exoprimal. А вот анонса Dragon's Dogma 2, о котором в Сети давно витают слухи, ждать не приходится. Остается надеяться, что сиквел представят на какой-то другой летней презентации.

Список важных игровых шоу этого лета

Summer Game Fest от Джеффа Кейли — 9 июня;

Последний день Geeked Week от Netflix, посвященный играм — 10 июня;

Future Games Show — 11 июня;

Xbox & Bethesda Games Showcase — 12 июня;

PC Gaming Show — 12 июня.

Вас также могут заинтересовать новости: