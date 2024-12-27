Маркетинговый отдел Rockstar уже на каникулах.

Ранее мы рассказывали, что фанаты GTA 6 делают прогноз на то, что второй трейлер игры выйдет 27 декабря, уж слишком много намеков сделала Rockstar именно на эту дату.

Однако не все согласны с таким мнением. Инсайдер Rockstar под ником Tez2 поделился в социальных сетях, что выход трейлера 27 декабря - бред. По его мнению, Rockstar бы уже открыто анонсировала скорый выход видео, это позволило бы им разогнать еще больший хайп по игре и, возможно, еще раз побить рекорд по просмотрам.

Кроме того, по информации Tez2, маркетинговый отдел Rockstar уже ушел на рождественские каникулы, и никто сейчас новые материалы выпускать не будет.

Видео дня

Также инсайдер прокомментировал фото одного из разработчиков GTA 6, где фанаты разглядели номер телефона магазина "27 Auto Sales во Флориде". Tez2 считает, что это просто совпадение, ведь Rockstar никогда не делала анонсов через своих сотрудников.

Мы рассказывали, что адаптацию Гамлета, снятую в GTA Online, покажут в кинотеатрах США. Актеры рассказали, что они как будто пришли в театр времен Шекспира, когда это не было какой-то высокой культурой.

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