Разработчики раскрыли подробности шутера Outriders (видео)

На трансляции показали толпы монстров, персонажей, владеющих огнем и битвы с боссами.

Студия People Can Fly провела трансляцию, на которой раскрыла подробности геймплея нового кооперативного шутера Outriders.

Геймплей Outriders

В ролике показали одну из локаций в поселении колонизаторов на далекой планете. Разработчики представили различных врагов и монстров, а также игровых персонажей – девушку, управляющую огнем и трикстера – персонажа, созданного для того, чтобы неожиданно появляться на поле боя, наносить много урона и сбегать от противников. Помимо многочисленных врагов в игре будут и боссы, которых сложнее уничтожить.

У каждого класса героев будет три ветки развития способностей, ориентированные на разные стили игры.

Некоторые способности героев были показаны на стриме. Персонажи могут временно парализовать врагов в определенном радиусе вокруг себя, замедлять противников и телепортироваться к ним за спину. В игре нет аптечек, а здоровье можно пополнять, атакуя врагов.

О чем Outriders

Outriders – это кооперативный ролевой шутер для 1-3 человек. Играть предстоит за Первопроходцев, которые на далекой планете занимаются поиском источника таинственного сигнала. Разработчики обещают, что Outriders не станет игрой-сервисом, и в ней будет полноценная сюжетная кампания.

Outriders выйдет на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и на ПК в конце 2020 года. В магазине цифровой дистрибуции Steam игру уже можно предзаказать за 900 грн.

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