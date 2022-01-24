К счастью, история закончилась хорошо.

На днях в сообществе World of Warcraft произошла интересная история. Разработчики спутали 70-летнего игрока с ботом и по ошибке заблокировали его. Но благодаря посетителям Reddit неразбериха закончилась благополучно.

Читайте такжеВ World of Warcraft появятся два новых пола — можно будет создать гендерно-нейтрального герояО странной ситуации рассказал пользователь под псевдонимом Mydadwasbanned. Это сын заблокированного 70-летнего игрока. Парень пришел на Reddit, чтобы рассказать историю отца. Последний очень любит World of Warcraft и развлекается в ней с 2007 года, то есть с момента запуска расширения Burning Crusade. После ухода с работы WoW стала главным хобби мужчины, так что он очень расстроился блокировке.

Отец Mydadwasbanned преимущественно выполняет задания, прокачивает новых персонажей и почти не общается в чате. Такое поведение свойственно ботам — программам для автоматического развития героев. Вот почему случилась путаница — разработчики подумали, что обнаружили очередной мошеннический аккаунт.

Как закончилась история

Публикация Mydadwasbanned привлекла внимание аудитории на Reddit и получила более четырех тысяч положительных отметок.

Пост увидел менеджер Blizzard Entertainment по связям с сообществом Kalviery и попросил связаться с ним для уточнения информации.

В результате отца Mydadwasbanned разблокировали, и он поблагодарил Reddit на фото, которое присутствует выше.

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