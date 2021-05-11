Знаменитого героя боевиков добавят в игру 20 мая.

Издательство Activision официально подтвердило, что в Call of Duty: Warzone появится Рэмбо. Культового героя боевиков в исполнении Сильвестра Сталлоне добавят в игру 20 мая.

Об этом компания сообщила в Твиттере.

Ранее Activision только намекала на появление Рэмбо в игре. Неделю назад авторы опубликовали данные игрока под ником SURVIVORJOHN#1009062 (Выживший Джон), у которого на счету 552 убийства, 0 смертей, 5 игр и 5 побед за 7 часов. Фанаты пришли к выводу, что это слишком невероятная статистика для реального человека, и догадались, что "Выживший Джон" – это Джон Рэмбо. О нем было снято 5 фильмов, которые длятся в общей сложности 7 часов. А цифра 552 – это количество врагов, включая оставшихся за кадром в предыстории, которых Рэмбо убил в фильмах.

После этого компания также намекнула на появление в игре Джона Макклейна, главного героя фильма "Крепкий орешек", в котором сыграл Брюс Уиллис.

Call of Duty: Warzone

Условно-бесплатный многопользовательский онлайн-шутер Call of Duty: Warzone вышел в марте 2020-го и сразу стал очень популярным. Уже через год после релиза аудитория игры перевалила за отметку в 100 миллионов пользователей.

В игре 150 человек сражаются друг с другом пока не останется последний, выживший в битве. После первой смерти игрок попадает в ГУЛАГ, где ему предстоит сразиться с другим пользователем на специальной арене за право вернуться в бой.

Сыграть в Call of Duty: Warzone можно на ПК, PS4, Xbox One и консолях нового поколения.

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Автор: Сергей Коршунов