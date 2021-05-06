Фанаты игры разгадали послание от разработчиков.

В условно-бесплатной многопользовательской игре Call of Duty: Warzone может появиться Рэмбо – персонаж Сильвестра Сталлоне из одноименного боевика.

На это намекнули авторы игры в Твиттере.

Разработчики опубликовали статистику игрока под ником SURVIVORJOHN#1009062 (Выживший Джон), у которого 552 убийства, 0 смертей, 5 игр и 5 побед за 7 часов. Фанаты решили, что это слишком невероятная статистика для реального игрока, и быстро догадались, что "Выживший Джон" – это Джон Рэмбо. Об этом персонаже было снято 5 фильмов, которые длятся в общей сложности около 7 часов. А цифра 552 – это количество врагов, включая оставшихся за кадром в предыстории, которых Рэмбо убил в фильмах.

Когда именно Рэмбо добавят в игре, не сообщается. Сами разработчики на данный момент не подтвердили догадки фанатов.

Напомним, ранее Рэмбо стал гостевым персонажем файтинга Mortal Kombat.

Подробней про Call of Duty: Warzone

Call of Duty: Warzone – это условно-бесплатный многопользовательский онлайн-шутер в жанре "королевская битва" с пятью уникальными игровыми режимами.

В Warzone 150 игроков сражаются друг с другом, чтобы стать последним, выжившим в битве. После первой смерти игрок попадает в ГУЛАГ, где ему предстоит сразиться с другим пользователем на специальной арене за право вернуться в бой.

Спустя год после релиза аудитория Call od Duty: Warzone превысила отметку в 100 миллионов пользователей.

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Автор: Сергей Коршунов