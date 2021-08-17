Square Enix скрывает от студии точный тираж игры.

Польская студия People Can Fly, выпустившая шутер Outriders, заявила о том, что издатель Square Enix скрывает общий тираж тайтла, и до сих пор не выплатил разработчикам гонорар с продаж игры.

Согласно контракту, издатель должен бы выплатить студии гонорар в том случае, если доходы от продаж превысят расходы на разработку, распространение и продвижение игры. Крайним сроком, когда деньги должны были поступить на счет People Can Fly было назначено 16 августа. Однако издатель не заплатил, сообщили на сайте студии.

"У нас нет данных о продажах Outriders. Мы оцениваем их в 2-3 миллиона копий, и предполагаем, что это обеспечивает рентабельность проекта уже в первом квартале продаж. Отсутствие оплаты со стороны издателя, вероятно, означает, что, по мнению Square Enix, это не так" – президент People Can Fly Group Себастьян Войцеховски.

Войцеховски заметил, что раз студия не получила выплаты, значит в Square Enix посчитали, что прибыль от игры не превысила затраты на производство. Однако в People Can Fly подчеркнули, что на доходы могли повлиять и партнерские соглашения между издателем и платформами дистрибуции, предлагающие Outriders в качестве дополнения к своему продукту. Так Войцеховски намекнул на то, что шутер с момента релиза попал в библиотеку сервиса Xbox Game Pass.

Напомним, что в мае этого года издатель Square Enix сообщал, что в Outriders сыграло 3,5 миллиона человек.

Outriders – об игре

Кооперативный ролевой шутер для 1-3 человек Outriders вышел 1 апреля 2021 года.

Действие игры разворачивается на далекой планете. Играть предстоит за Первопроходца, который проснулся спустя 30 лет, после прибытия в новый мир. Его главная задача – найти источник таинственного сигнала, который должен помочь поселенцам пройти сквозь бурю. Параллельно герой оказывается втянут в конфликт, где разные группы людей сражаются за остатки ресурсов.

В игре напряженные перестрелки и уникальные герои с большим количеством оружия и снаряжения. У каждого класса персонажей есть несколько веток развития способностей, ориентированных на разные стили игры.

ПК-версия Outriders получила смешанные отзывы в Steam, а также 73 балла от СМИ на Metacritic и 5,7 балла от игроков.

Автор: Сергей Коршунов