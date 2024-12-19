Игра выходит 4 февраля на ПК и консолях. Подтверждена украинская локализация и отсутствие Denuvo.

Создатели Kingdom Come: Deliverance 2 поделились новыми подробностями об игре с журналистами IGN. На ютуб-канале издания вышел 10-минутный геймплейный ролик, в котором продемонстрированы интересные механики игры, включая пьянство и боевые кличи.

Вот что мы узнали о Deliverance 2

Во второй части появится конь из оригинальной игры - но теперь его можно будет прокачивать и улучшать его характеристики;

У продуктов есть срок годности - его можно продлить с помощью копчения или засушивания. Это особенно актуально для алхимии, поскольку зелья, приготовленные из свежесобранных трав, имеют максимальную эффективность.

его можно продлить с помощью копчения или засушивания. Это особенно актуально для алхимии, поскольку зелья, приготовленные из свежесобранных трав, имеют максимальную эффективность. Система опьянения максимально реалистична - есть несколько уровней прокачки (или, скорее, "накачки"). Поведение пьяного героя меняется, на Генри будут действовать положительные эффекты, также откроются новые варианты в диалогах. Однако в таком состоянии его чаще грабят, а если переборщить, положительные эффекты сменятся на отрицательные;

Главный герой сможет и дальше учиться чтению - прокачка навыка откроет новые варианты ответов в диалогах, а также позволит получать больше опыта;

прокачка навыка откроет новые варианты ответов в диалогах, а также позволит получать больше опыта; Одежда будет влиять на отношение персонажей к Генри - дорогая одежда облегчит общение со знатью, а кровь или грязь может отпугнуть бандитов. Более того, если украсть одежду у оппонента, это снизит его харизму и возможности в диалогах.

- дорогая одежда облегчит общение со знатью, а кровь или грязь может отпугнуть бандитов. Более того, если украсть одежду у оппонента, это снизит его харизму и возможности в диалогах. Новые боевые клички и насмешки - при их успешном применении это может заставить противников бежать. Их можно будет прокачать и усилить.

- при их успешном применении это может заставить противников бежать. Их можно будет прокачать и усилить. Теперь одежду можно объединять - появится возможность сохранить до трех таких комплектов и переключаться между ними. Например, комплект для боя, для харизматичных диалогов и для стелса.

Kingdom Come Deliverance 2 выйдет 4 февраля 2025 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Разработчики даже перенесли игру на неделю вперёд, чтобы избежать лишней конкуренции в "загруженном" феврале, когда также выходят Assassin's Creed Shadows, CIV 7, Avowed и Monster Hunter Wilds.

Авторы Deliverance 2 называют игру идеальным сиквелом, в котором реализуют все идеи, отброшенные во время работы над оригиналом из-за нехватки бюджета и недостатка опыта. Напомним, в игре будет официальная украинская локализация.

Ранее стали известны системные требования Kingdom Come: Deliverance 2. Сиквел получился достаточно щадящим к компьютерам геймеров. Для игры на минимальных настройках в 1080p хватит и GTX 1060, для высоких тоже нужно немного - RTX 2060 Super. Но свободного места нужно 100 ГБ и нужен SSD.