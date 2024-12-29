Всего в игре будет 3 основных вида доспехов.

Создатели Kingdom Come: Deliverance 2 продолжают делиться подробностями о различных аспектах игры. На этот раз в центре внимания оказались доспехи, которые представлены в трёх категориях:

Кольчуга - защита шеи обеспечивается кольчужным капюшоном. Броня эффективна против рубящих ударов, но слабее против колющих.

Бригантина - прочная броня, сочетающая защиту и подвижность. Шлем защищает, но значительно ограничивает обзор.

Пластинчатыедоспехи - обеспечивают высокий уровень защиты. Разработчики с юмором отметили, что в колено стрела не попадёт, что стало отсылкой к знаменитой фразе из Skyrim.

Подробности о некоторых элементах брони:

Кольчужный капюшон - защищает шею от лезвий. Кольчуга хорошо справляется с рубящими ударами.

Бригантина - сочетание прочности и мобильности. Итальянское мастерство воплотилось в её создании.

Пластинчатые наручи - не забудьте снять их перед тем, как почешетесь.

Набедренники - добавляют подвижности и защиту, обеспечивая свободу движения.

Разработчики также показали, как доспехи будут взаимодействовать с игровым процессом, и представили геймплей боёв с использованием разных видов брони.

Релиз Kingdom Come: Deliverance запланирован на 4 февраля. Игра будет доступна на ПК, Playstation 5 и Xbox Series. Напомним, что изначально игра должна была выйти 11 февраля, но её перенесли на неделю раньше.

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