Игроки смогут строить заводы в космосе уже 21 октября.

Wube Software, разработчики инди-феномена Factorio про постройку автоматизированного производства на неизвестной планете, представили релизный трейлер первого крупного дополенения для игры: Space Age.

Целью основной игры была постройка ракеты, чтобы отправить данные о местонахождении планеты народу главного героя. DLC же добавит энд-гейм контент, теперь игрок после запуска спутника может исследовать космос, обустроив производство на пролетающем астероиде. С помощью этих же платформ осуществляется межпланетарная логистика.

В трейлере разработчики показали все новые планеты, которые добавит расширение. Миры получились действительно разнообразными, здесь и вулканическая планета, населённая огромными червями, которые напоминают Шай-Хулуд из Дюны, и тропики с необычайной фауной, где основным топливом станут экзотические фрукты и планета, где раньше жила древняя вымершая цивилизация. Все миры предлагают уникальные ресурсы, задачи и механики. При этом игроки сами смогут выбирать в каком порядке исследовать планеты.

Релиз Factorio: Space Age запланирован на 21 октября. Дополнение будет стоить 35 долларов. Вместе с DLC также выйдет масштабный патч 2.0 для основной игры, который серьёзно переработает баланс.

Напомним, что сегодня стало известно, что эксклюзив Playstation 5 Marvel's Spider-Man 2 выйдет на ПК зимой 2025 года. Анонс произошёл спустя ровно год после релиза игры на PS5.

Немного о Factorio

Factorio - это игра песочница, в которой основная задача игрока заключается в строительстве автоматизированных заводов. Начав с минимального набора ресурсов, игрок постепенно разрабатывает сложные производственные цепочки, добывает полезные ископаемые, автоматизирует процессы и исследует новые технологии. Главная цель игры - создать ракету и запустить её в космос, но это лишь вершина айсберга, ведь развитие инфраструктуры, борьба с враждебной фауной, а также постоянное совершенствование производства могут увлечь на многие часы.

Одним из ключевых аспектов Factorio является возможность решать задачи и оптимизировать производство. Игра требует от игрока как стратегического планирования, так и внимательного отношения к деталям, ведь каждая ошибка может привести к замедлению всей цепочки или даже её краху.

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