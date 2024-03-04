Всего за первый уик-энд в прокате "Дюна 2" собрала 178,5 миллионов долларов по всему миру.

В конце прошлой недели в мировой прокат вышел один из самых ожидаемых фильмов годов – научно-фантастический эпос "Дюна: Часть вторая" (Dune: Part Two) режиссера Дени Вильнева.

По итогам первого уик-энда в прокате уже можно смело сказать, что картина не только заслужила похвалу от критиков, но имеет все шансы стать самым финансово успешным фильмом 2024 года.

Как пишет Variety, самые смелые прогнозы аналитиков оправдались – за минувшие выходные картина з Тимоти Шаламе и Зендеей в главных ролях собрала 81,5 миллионов долларов в странах Северной Америки и еще 97 миллионов в 71 других странах мира, в том числе и в Украине (в России фильм официально не выпускают). Таким образом, всего за первый уик-энд в прокате "Дюна 2" собрала 178,5 миллионов долларов – и это уже самый высокий показатель среди всех фильмов, выпущенных с начала 2024 года.

При этом, по данным издания, кинокомпании Warner Bros. и Legendary Entertainment потрадили на производство фильма примерно 190 миллионов долларов и еще 100 миллионов долларов на промо-кампанию. Таким образом, чтобы выйти в ноль ему еще нужно собрать 111,5 миллионов долларов, что кажется вполне выполнимой задачей. Тем более учитывая тот факт, что картину еще не выпустили в Китае и Японии – двух крупнейших кинорынках мира.

Как сообщал УНИАН, мировая премьера научно-фантастического фильма "Дюна: Часть вторая" состоялась 15 февраля 2024 года в Лондоне. И практически сразу же критики засыпали новинку восторженными отзывами – некоторые даже смело назвали "Дюну 2" одним из величайших научно-фантастических фильмов всех времен.

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 9 из 10 баллов на основе 100 тысяч отзывов, и это один из лучших результатов в истории сервиса. Тем временем, на Rotten Tomatoes вторая часть "Дюны" сейчас имеет 93% одобрения от критиков с пометкой "Сертифицированная свежесть" и 95% от зрителей, тогда как на Metacritic киноэксперты оценили фильм в 79 баллов из 100 (соответствует характеристике "в целом положительные отзывы"), а широкая аудитория – в 8,4 балла из 10 ("всеобщее признание").

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