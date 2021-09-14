Разработчикам нужно больше времени на полировку и оптимизацию игры.

Зомби-экшен Dying Light 2 Stay Human не выйдет 7 декабря. Польская студия Techland снова отложила релиз – на этот раз до 4 февраля 2022 года.

Разработчикам понадобилось больше времени для оптимизации и полировки игры, сообщил CEO Techland Павел Марчевка.

Также в глава студии отметил, что несмотря на перенос, пресса и блогеры смогут опробовать превью-версию Dying Light 2 Stay Human на ПК и консолях уже в следующем месяце.

Ранее в интервью УНИАН разработчики Dying Light 2 Stay Human рассказали о кооперативных режимах, транспорте, паркуре и о том, как действия игрока повлияют на сюжет и мир зомби-экшена.

Dying Light 2 Stay Human – трейлер

Действия Dying Light 2: Stay Human разворачиваются спустя 15 лет после эпидемии, показанной в первой части игры. Главным героем станет выживший по имени Эйден Колдуэлл. Продолжение будет с нелинейным повествованием и картой, в четыре раза больше, чем в предыдущей части.

Сиквел Dying Light выйдет на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.

Напомним, что это далеко не первый раз, когда релиз Dying Light 2 откладывают. Изначально игру планировалось выпустить еще весной 2020 года. Однако в процессе разработки студия столкнулась с рядом проблем, и команду начали покидать важные сотрудники, среди которых был геймдизайнер Крис Авеллон. Он ушел после обвинений в сексуальных домогательствах.

Автор: Сергей Коршунов