Это связано с сюжетной мотивацией Цири.

Сюжет — одна из лучших составляющих The Witcher 3: Wild Hunt. В нем есть все: неожиданные повороты, драма, отменно написанные диалоги и даже смерти популярных персонажей. Об одной из таких гибелей недавно высказался директор по квестам в CD Projekt RED Павел Саско. Осторожно, далее в тексте присутствуют спойлеры к сюжету "Ведьмака 3".

Руководитель прокомментировал гибель Весемира, наставника Геральта и других охотников на чудовищ, в интервью IGN: "Сначала они [разработчики] не были уверены, что нам стоит это делать. Но в ходе обсуждения с Марчином Блахой, нашим режиссером сюжета, мы пришли к выводу, что для Цири это было действительно правильным решением".

Как объяснил Саско, смерть Весемира оказала психологическое воздействие на героиню. Девушка приняла решение перестать убегать и начать охотиться на своих преследователей. То есть гибель ведьмачьего наставника дала толчок для дальнейшего развития истории.

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"[Весемир] очень хорошо создан и подготовлен, вы узнаете его... вот почему этот момент был таким впечатляющим. Я также хотел сделать что-то такое, во что игроки не поверили бы, что мы это делаем. Я хотел удивить их... в хорошем смысле, я надеюсь", — добавил Саско.

Разработчики понимали, насколько сильно смерть Весемира может поразить отдельных игроков. Вот почему решение об убийстве персонажа в сюжете долго обсуждалось в стенах CD Projekt RED. Но в результате команда все же решилась пойти на этот шаг.

Кратко о The Witcher 3: Wild Hunt

The Witcher 3: Wild Hunt — это заключительная часть трилогии "Ведьмак", созданной по мотивам одноименной серии романов польского писателя Анджея Сапковского.

Игра рассказывает о приключениях профессионального охотника на чудовищ, Геральта из Ривии.

"Ведьмак 3" вышла 19 мая 2015 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

Третью часть восторженно приняли критики и пользователи. Творение CD Projekt RED заслуженно получило титул "игра года" и оказало значительное влияние на индустрию.

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