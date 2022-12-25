Все благодаря усилиям моддера.

Из финальной версии The Witcher 3: Wild Hunt убрали немало контента. Например, поцелуй с Йеннифэр и диалог с Дийкстрой, в котором последний рассказал о своих странствиях до событий игры. Эти элементы вернули в улучшенном издании, а вот одно любопытное задание осталось за бортом. Его недавно добавили в игру благодаря усилиям моддеров.

Энтузиаст под псевдонимом PaulR0013 вернул в "Ведьмак 3" вырезанный квест. Основная цель миссии — приготовить омлет. Задание разворачивается в рамках Va faill, Elaine — фрагмента основной сюжетной линии.

Во время магического обряда в Каэр Морхене Йеннифэр попросит Геральта приготовить ей омлет с грибами, луком и перцем. После этого главный герой отправится "колдовать" над блюдом. PaulR0013 сделал так, чтобы квест был доступен для игрока, независимо от его предыдущих решений. Если пользователь не будет заводить романтические отношения с Йеннифэр, то создать блюдо попросит Весемир.

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Для прохождения задания энтузиаст добавил в игру новый предмет — "Поваренную книгу омлета". После ее прочтения Геральт узнает, как приготовить пищу. Скачать модификацию с вырезанным заданием можно по этой ссылке на сайте Nexus Mods.

Кратко о The Witcher 3: Wild Hunt

The Witcher 3: Wild Hunt — это заключительная часть трилогии "Ведьмак", созданной по мотивам одноименной серии романов польского писателя Анджея Сапковского.

Игра рассказывает о приключениях профессионального охотника на чудовищ, Геральта из Ривии.

"Ведьмак 3" вышла 19 мая 2015 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

Третью часть восторженно приняли критики и пользователи. Творение CD Projekt RED заслуженно получило титул "игра года" и оказало значительное влияние на индустрию.

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