Никто в Konami не верил Кодзиме, что концепт Metal Gear может быть интересным.

Оказывается, существованию серии Metal Gear мир обязан звуку обнаружения Солида Снейка врагами. До того, как Хидео Кодзима впервые представил саунд-дизайн будущей игры, никто в Konami не верил, что концепт стелс-экшена может быть кому-то интересен.

Об этом вспоминает сам Кодзима в утерянном интервью изданию Nice Games, которое он дал ещё в 1999 году, но найдено оно было только сейчас. По словам геймдизайнера, Konami хотела сделать военную игру, но ветераны студии никак не могли придумать концепт проекта. Тогда молодой Кодзима и представил первую игру в жанре стелс, который тогда назвали "Escape game".

Кодзима тогда только пришёл в компанию, и, разумеется, слово опытных разработчиков ценилось больше, а они были в недоумении, как такая игра может быть кому-то интересна:"Я был еще новичком в Konami, поэтому, думаю, никто не хотел слушать, что я там говорю... С самого начала мотивация была нулевой"

Видео дня

Хидео уже думал уйти из Konami, когда один из опытных работников студии собрал разработчиков, чтобы те выслушали молодого геймдизайнера. У ветеранов всё ещё были сомнения по поводу проекта, но всё изменилось, когда они услышали с каким звуком враги находят Солида Снейка, затаившегося за углом:

"Они все спрашивали: 'А будет ли игра про побег действительно интересной?' Но как только мы запустили рабочий билд, и они увидели восклицательный знак, появляющийся, когда враг удивляется, они сразу же согласились с концепцией. Тогда все они изменили свое мнение: 'Это сработает!'".

Ранее мы рассказывали, что Хидео Кодзима дважды уснул, пока тестировал Death Stranding 2. Личная ассистентка геймдизайнера ведёт дневник, как он играет в сиквел.

Вас также могут заинтересовать новости: