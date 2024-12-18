Оказывается, существованию серии Metal Gear мир обязан звуку обнаружения Солида Снейка врагами. До того, как Хидео Кодзима впервые представил саунд-дизайн будущей игры, никто в Konami не верил, что концепт стелс-экшена может быть кому-то интересен.
Об этом вспоминает сам Кодзима в утерянном интервью изданию Nice Games, которое он дал ещё в 1999 году, но найдено оно было только сейчас. По словам геймдизайнера, Konami хотела сделать военную игру, но ветераны студии никак не могли придумать концепт проекта. Тогда молодой Кодзима и представил первую игру в жанре стелс, который тогда назвали "Escape game".
Кодзима тогда только пришёл в компанию, и, разумеется, слово опытных разработчиков ценилось больше, а они были в недоумении, как такая игра может быть кому-то интересна:"Я был еще новичком в Konami, поэтому, думаю, никто не хотел слушать, что я там говорю... С самого начала мотивация была нулевой"
Хидео уже думал уйти из Konami, когда один из опытных работников студии собрал разработчиков, чтобы те выслушали молодого геймдизайнера. У ветеранов всё ещё были сомнения по поводу проекта, но всё изменилось, когда они услышали с каким звуком враги находят Солида Снейка, затаившегося за углом:
"Они все спрашивали: 'А будет ли игра про побег действительно интересной?' Но как только мы запустили рабочий билд, и они увидели восклицательный знак, появляющийся, когда враг удивляется, они сразу же согласились с концепцией. Тогда все они изменили свое мнение: 'Это сработает!'".
Ранее мы рассказывали, что Хидео Кодзима дважды уснул, пока тестировал Death Stranding 2. Личная ассистентка геймдизайнера ведёт дневник, как он играет в сиквел.