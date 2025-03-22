Многие теряются и в итоге просто идут по основному сюжету, считает Кэмерон Уильямс.

Бывший дизайнер GTA 6 и Red Dead Online Кэмерон Уильямс рассказал, что одна из основных проблем открытых миров в том, что игроки часто не исследуют их, несмотря на их масштаб и обилие контента.

По словам Уильямса, одна из причин заключается в том, что игры становятся слишком перегруженными и сложными для восприятия. "Игроки не хотят исследовать", - отметил он, объясняя это тем, что существует слишком много опций и маркеров на карте, что вызывает у игроков "паралич". Они теряются среди возможных путей и не могут решить, куда двигаться.

Кроме того, Уильямс отметил, что многие игроки ограничиваются только основными миссиями и редко отвлекаются на побочные активности, несмотря на их значимость для погружения в мир.

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Он объяснил, что для того, чтобы заинтересовать игроков, разработчики иногда вынуждены искусственно заставлять их заниматься теми или иными активностями. Так, например, в Red Dead Redemption 2 рыбалка вводится в процессе основного сюжета, создавая положительные ассоциации и помогая игрокам понять важность такого занятия.

Проблема открытых миров, по мнению Уильямса, заключается в том, что игрокам нужно создавать не только контент, но и мотивировать их исследовать его. Это становится настоящим вызовом, особенно в условиях насыщенности рынка и растущего количества игр с элементами "сервиса".

Ранее мы рассказывали, что разработчики "Ведьмак 3" переживали о том, что масштабная нелинейная RPG будет плохо сочетаться с большим открытым миром.

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