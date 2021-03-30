Все желающие могут забрать экшен про ломбакса Рэтчета и робота Кланка до 1 апреля.

Студия Insomniac Games объявила, что в апреле этого года платформер Ratchet & Clank (2016) получит обновление для PlayStation 5. С новым патчем игра будет работать с частотой 60 кадров в секунду.

Об этом разработчики сообщили в Твиттере.

Ratchet & Clank попал в акцию PlayAtHome, и его дарят владельцам консолей PS4 и PS5 без всяких условий. Раздача игры закончится 1 апреля в 02:00.

Трейлер Ratchet & Clank

Подробней про Ratchet & Clank

Подробней про Ratchet & Clank – это приключенческий платформер от студии Insomniac Games, создавшей супергеройский экшен Marvel's Spider-Man.

Сюжет рассказывает про Рэтчета, одного из последних представителей расы Ломбаксов, и веселого робота Кланка.

Одной из главных особенностей игры является большой арсенал разнообразного оружия и гаджетов у персонажей.

Игра вышла в 2016 году, став перезапуском всей франшизы. На агрегаторе Metacritic платформер получил 85 баллов от СМИ и 8,4 балла от игроков.

11 июня 2021 года на PlayStation 5 выйдет продолжение Ratchet & Clank с подзаголовком Rift Apart.

Напомним, что недавно подборка инициативы PlayAtHome пополнилась новыми тайтлами. До 23 апреля в бесплатную раздачу попало 9 игр, включая адвенчуру Subnautica, головоломку The Witness и VR-хит Astro Bot Rescue Mission.

А уже с 20 апреля этот список пополнит полное издание постапокалиптического экшена Horizon Zero Dawn.

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Автор: Сергей Коршунов