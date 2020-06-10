С 11 по 15 июня в игре пройдут бесплатные выходные.

Тактический шутер Rainbow Six Siege станет временно бесплатным.

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Об этом на своем официальном сайте сообщила компания Ubisoft.

Бесплатные выходные стартуют в игре 11 июня в 16:00 по киевскому времени и закончатся 15 июня в 23:00 по киевскому времени. На этот период пользователи получат доступ ко всем картам и игровым режимам.

Трейлер Rainbow Six Siege

Что такое Rainbow Six Siege

Rainbow Six Siege – это тактический шутер от первого лица, созданный студией Ubisoft. В игре происходят напряженные бои между штурмовыми отрядами и защитниками в условиях ограниченного пространства. Главная особенность Siege – это реалистичность, поэтому в игре большую роль играет тактика. В шутере реализованы динамические разрушения объектов. Степень их повреждения зависит от калибра пуль или мощности заложенной взрывчатки. Стены на локациях можно разрушать, чтобы создавать новые огневые позиции. Также в потолке или полу можно пробить отверстие, чтобы попасть на другой этаж.

Rainbow Six Siege вышла на ПК, PlayStation 4 и Xbox One в 2015 году.

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