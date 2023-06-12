Ролик необходимо смотреть в наушниках.

Трейлер Senua's Saga: Hellblade II с недавней презентации Xbox получился самым странным. Он демонстрирует, насколько много противоречий скопилось внутри главной героини Сенуи.

Ролик желательно смотреть в наушниках, поскольку в нем реализовано бинауральное звучание. Оценить его качество позволит только гарнитура. Аналогичное звуковое сопровождение было в первой части, откуда перекочевало в сиквел.

В трейлере демонстрируется, как Сенуа проникла в пещеру, где находится таинственное существо. Оно выпустило несколько энергетических импульсов и заговорило к главной героине. Неизвестное создание, переливающееся разными цветами, назвало девушку воином, героем, безумной и ведьмой.

Тем временем голоса в голове Сенуи сначала боялись и призывали бежать. Но во второй половине ролика они начали говорить о необходимости двигаться дальше. А главная героиня постоянно повторяла фразу: "Я здесь". Похоже, таким способом протагонистка напоминала себе, насколько далеко зашла на своем пути.

Подробнее о Senua's Saga: Hellblade II

Это продолжение приключений Сенуи — кельтской воительницы, страдающей шизофренией. Первая часть серии вышла в 2017 году.

Основной темой в сюжете игры станет шаманизм, а события будут разворачиваться в Исландии.

Senua's Saga: Hellblade II выйдет на ПК и Xbox Series в 2024 году. Игра с первого дня попадет в Game Pass.

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