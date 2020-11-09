Sony ответила на самые распространенные вопросы о PS5

Ведущий продюсер Sony Interactive Entertainment, Сид Шуман, в официальном блоге PlayStation опубликовал серию ответов на самые распространенные вопросы, касающиеся консоли PlayStation 5, которая поступит в продажу 19 ноября. УНИАН выбрал самые важные ответы.

В первую очередь Шуман подтвердил, что PS5 получила графический процессор AMD на основе графического ядра Radeon RDNA 2. Также в компании посоветовали пользователям не покупать на старте сторонние накопители M.2 для расширения памяти, хоть консоль и имеет такой слот.

"Поддержка накопителя SSD M.2 появится на PS5 после старта продаж в рамках очередного обновления системного программного обеспечения", – заявил Сид Шуман.

PS5 получила разъем HDMI OUT, что позволяет подключить консоль к аудиосистеме.

Еще в компании заявили, что "для PS5 не требуется телевизор 4K".

"Поддерживаются разрешения: 720p, 1080i, 1080p и 2160p. При подключении к дисплею с разрешением 4K консоль PS5 может выводить сигнал с разрешением до 2160p (4K UHD)", – сообщил Шуман.

Кроме того, в Sony рассказали, как правильно устанавливать консоль у себя дома, и чего не нужно делать:

Консоль следует расположить на расстоянии не менее 10 см от поверхности стены;

Нельзя устанавливать консоль на ковровое покрытие или ковер с длинным ворсом;

Нельзя накрывать PS5 тканью и устанавливать в узком и тесном пространстве;

Одним из важных изменений стало то, что на PS5 не будет браузера. Вероятно, это сделано для того, чтобы убрать возможность для взлома консоли. Ведь PS4 и PS Vita в свое время взламывали именно через уязвимость в браузере.

В компании также прояснили ряд вопросов, касающихся подключения периферийных устройств, переноса сохранений, подборки PS Plus и сервиса PlayStation Now.

Клавиатуры и мыши с интерфейсом USB и Bluetooth поддерживаются на системном уровне, при этом поддержка конкретной игрой будет зависеть от решения разработчиков.

Файлы с сохранениями игры можно перенести с PS4 на PS5 с помощью кабеля LAN, по беспроводному подключению (Wi-Fi) или сохранив файлы на совместимый USB-накопитель. Действующие подписчики PS Plus смогут перенести свои сохранения с PS4 на PS5 с помощью облачного хранилища.

PlayStation Now, как сервис стриминга игр, будет присутствовать на PS5. Однако в компании подчеркнули, что сам сервис доступен не во всех странах. В данный момент в Украине PS Now не доступен. В Sony не сообщили, собираются ли они расширять список стран на старте PS5.

Подписчики PS Plus на PS5 будут каждый месяц получать по две игры с PS4. Однако компания работает над тем, чтобы добавлять в ежемесячную линейку и игры нового поколения.

Напомним, официальная цена PS5 в Украине: 13 499 грн за PS5 Digital Edition, а также 16 799 грн – за консоль с дисководом.

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Автор: Сергей Коршунов