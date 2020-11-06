Консоль работает бесшумно и запускает почти все игры от PS4.

Сегодня спало эмбарго на публикации обзоров PlayStation 5. Многие западные издания выпустили свои рецензии, где рассказали о плюсах и минусах консоли нового поколения от Sony. УНИАН выбрал главное из обзоров.

Общие

PlayStation 5 оказалась очень тихой в работе, в отличие от своей предшественницы. К тому же она не греется.

Консоль будет показывать точное количество времени, проведенное в игре.

На консоли будет доступно 667,2 ГБ памяти из 825 Гб заявленных компанией.

У PS5 нет аналога функции Quick Resume (позволяет запустить до 5 игр и быстро переключаться между ними), как у Xbox Series X.

Геймпад DualSense работает до 10 часов на одном заряде

Загрузка PS5 занимет 24 секунды, а загрузка Xbox Series X – 25 секунд. А вот из режима ожидания Series X выходит всего за 4 секунды, в то время, как PS5 для этого нужно 14 секунд.

Обратная совместимость и скорость загрузки

Специалисты IT-портала Digital Foundry, журналисты Blooberg и другие издания утверждают, что у PlayStation 5 нет проблем с обратной совместимостью. Все игры с PS4 без проблем запускаются на PS5. Отличия только в производительности. К примеру, такие эксклюзивы, как Days Gone и Ghost of Tsushima работают на PS5 в 60 FPS. А вот Bloodbourne – в 30 FPS, потому что авторы не выпустили для игры соответствующий патч.

Время загрузок игр текущего сократилось в 2-3 раза. Однако есть проекты, у которых оно не изменилось. Это связано с плохой оптимизацией и отсутствием патчей.

В играх нового поколения загрузки сократились еще больше. Холодный старт Spider-Man: Miles Morales занимает 17 секунд.

В мультиплатформенных играх по обратной совместимости есть отличия от Xbox Series X. К примеру, Sekiro: Shadows Die Twice на Series X работает в 1800p, но с просадками FPS. А на PS5 наоборот – с шахматным разрешением, но со стабильным фреймрейтом в 60 FPS. То же касается и Dark Souls. А вот в Assassin's Creed Unity ситуация другая. Там на PS5 наблюдаются просадки до 36 FPS.

Обзор PS5 от Digital Foundry

Сотрудники портала GameSpot сравнили скорость загрузок игр по обратной совместимости на PS5 и Xbox Series X. Оказалось, что на PS5 игры загружаются медленнее. К примеру, Red Dead Redemption 2 загружается на Xbox Series X за 1 минуту и 4 секунды, а на PS5 за 1 минуту и 5 секунд. А Batman: Arkham Knight на PlayStation 5 загружается за 1 минуту и 7 секунд, в то время, как на Series X — за 58 секунд.

Еще одна проблема оказалась с легендарной демоверсией Silent Hills под названием P.T. от Хидэо Кодзимы. Те, у кого осталось это демо на PS4 не смогут запустить ее по обратной совместимости на PS5. Такое спорное решение принял издатель Konami.

Больше всего возможностей контроллера DualSense в данный момент используется в Astro's Playroom. Остальные игры, даже Spider-Man: Miles Morales реже используют новые возможности. Однако, как отмечают журналисты, многие функции нового геймпада PS5 уже поддерживаются играми сторонних разработчиков. Одним из таких тайтлов является The Pathless.

В целом, как в случае и с Xbox Series X, многие журналисты достаточно сдержанно похвалили консоль. Вот что о PS5 сказал в своем Твиттере сотрудник Bloomberg Джейсон Шрайер.

"Стоит ли покупать PS5? Если вы хотите поиграть в Demon's Souls (что мы еще не смогли попробовать) или в такие игры, как God of War и Spider-Man, со скоростью 60 кадров в секунду (замечательно), тогда конечно. Но, как и в случае с Xbox, есть больше причин подождать. Это лучше, чем сразу потратить $500" – пишет Джейсон Шрайер.

Напомним, мировой запуск PlayStation 5 состоится 19 ноября.

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Автор: Сергей Коршунов