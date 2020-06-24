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Гоночный симулятор Project CARS 3 выйдет 28 августа

18:12, 24 июня 2020
Игры
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Project CARS 3 выйдет на ПК, PS4 и Xbox One / twitter.com

Об этом разработчики сообщили на официальной странице игры в Twitter.

В игре будет более 200 автомобилей, свыше 140 реально существующих гоночных треков, а также главное нововведение – возможность улучшать машины. Еще в Project CARS 3 будет поддержка шлемов виртуальной реальности.

В режиме карьеры пользователи будут зарабатывать не только очки, но и внутриигровую валюту, которую можно потратить на пропуск определенных соревнований. В третьей части игрокам будут доступны 10 классов автомобилей. Кроме того, в Project CARS 3 улучшат управление с геймпада и сделают AI соперников умнее. В мультиплеерном режиме появятся асинхронные состязания Rivals.

Трейлер Project CARS 3

Project CARS 3 выйдет на ПК, Xbox One и PlayStation 4.

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