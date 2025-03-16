Кевин Конрой озвучил нового персонажа VP Baines.

Культовый голос Бэтмена, Кевин Конрой, появится в аниме Devil May Cry от Netflix, несмотря на то, что актёра не стало ещё в 2022 году.

Он озвучил нового персонажа по имени VP Baines, и его голос можно услышать в трейлере сериала. Шоураннер проекта Ади Шанкар подчеркнул, что все реплики были записаны ещё при жизни Конроя, а искусственный интеллект для воссоздания его голоса не использовался^

"Кевин вложил в свою роль глубину, которую невозможно подделать. Это была большая честь работать с ним".

Актёр Джонни Йонг Бош, озвучивающий Данте, тоже отдал дань уважения Конрою, назвав его настоящей легендой.

Видео дня

Премьера Devil May Cry на Netflix состоится 3 апреля.

Ранее актриса, которая сыграла Леди Димитреску в Resident Evil Village - Мэгги Робертсон - рассказала, как эта роль повлияла на её жизнь. До съёмок в игре Робертсон выступала в театре, поэтому она хотела, чтобы её вампирша звучала как персонаж из пьесы Шекспира.

Вас также могут заинтересовать новости: