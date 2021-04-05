Monster Hunter Rise вышла 26 марта на Nintendo Switch / фото Capcom
Monster Hunter Rise, новая ролевая игра от компании Capcom, всего за 10 дней после релиза продалась тиражом в 5 миллионов копий на Nintendo Switch.
Об этом издатель сообщил на своем сайте.
При этом по данным Capcom только за первые три дня с момента выхода Monster Hunter Rise купило 4 миллиона человек.
Трейлер Monster Hunter Rise
Подробней про Monster Hunter Rise
- Rise – это новая часть серии Monster Hunter. Здесь игроки могут исследовать мир, вести охоту на монстров и улучшать свое снаряжение. Также у игроков появился компаньон – собакоподобное существо, верхом на котором можно исследовать местность.
- Кроме того, в новой части Monster Hunter разработчики добавили режим выживания, в котором пользователи должны защищать свое поселение от монстров.
- Игра вышла 26 марта на Nintendo Switch. В начале следующего года Monster Hunter Rise выпустят еще и на ПК.
Напомним, Monster Hunter – это известная франшиза японских ролевых экшенов. Которая берет начало в 2004 году. В прошлом году по мотивам игры вышел фантастический блокбастер "Охотник на монстров" с Миллой Йовович в главной роли.