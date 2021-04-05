Таких успехов ролевой экшен добился за 10 дней с момента релиза всего на одной платформе.

Monster Hunter Rise, новая ролевая игра от компании Capcom, всего за 10 дней после релиза продалась тиражом в 5 миллионов копий на Nintendo Switch.

Об этом издатель сообщил на своем сайте.

При этом по данным Capcom только за первые три дня с момента выхода Monster Hunter Rise купило 4 миллиона человек.

Трейлер Monster Hunter Rise

Подробней про Monster Hunter Rise

Rise – это новая часть серии Monster Hunter. Здесь игроки могут исследовать мир, вести охоту на монстров и улучшать свое снаряжение. Также у игроков появился компаньон – собакоподобное существо, верхом на котором можно исследовать местность.

Кроме того, в новой части Monster Hunter разработчики добавили режим выживания, в котором пользователи должны защищать свое поселение от монстров.

Игра вышла 26 марта на Nintendo Switch. В начале следующего года Monster Hunter Rise выпустят еще и на ПК.

Напомним, Monster Hunter – это известная франшиза японских ролевых экшенов. Которая берет начало в 2004 году. В прошлом году по мотивам игры вышел фантастический блокбастер "Охотник на монстров" с Миллой Йовович в главной роли.

Подписывайтесь на канал УНИАН Игры в Telegram

Автор: Сергей Коршунов