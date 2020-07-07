Sony анонсирует новые игры в августе - СМИ

Sony может показать новые игры от сторонних и внутренних студий.

Sony планирует провести в августе еще одну презентацию State of Play, на которой представит новые игры.

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Об этом в твиттере сообщил редактор Eurogamer Том Филлипс.

По его информации, у Sony остались неанонсированные игры от сторонних и внутренних студий.

Слухи о том, что компания планирует провести еще одну презентацию в августе появились после мероприятия Future of Gaming, которое состоялось 11 июня.

Ранее сообщалось, что 23 июля пройдет онлайн-презентация, на которой покажут эксклюзивные игры для консоли Xbox Series X. Какие именно будут продемонстрированы игры, компания не сообщила. Однако известно, что на мероприятии могут показать геймплей шутера Halo Infinite, а также подробности приключенческого экшена Senua's Saga: Hellblade II.

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