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Sony анонсирует новые игры в августе - СМИ

14:30, 07 июля 2020
Игры
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По слухам, Sony анонсирует новые игры в августе / скриншот

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Об этом в твиттере сообщил редактор Eurogamer Том Филлипс. 

По его информации, у Sony остались неанонсированные игры от сторонних и внутренних студий.

Слухи о том, что компания планирует провести еще одну презентацию в августе появились после мероприятия Future of Gaming, которое состоялось 11 июня.

twitter.com/tomphillipsEG

Ранее сообщалось, что 23 июля пройдет онлайн-презентация, на которой покажут эксклюзивные игры для консоли Xbox Series X. Какие именно будут продемонстрированы игры, компания не сообщила. Однако известно, что на мероприятии могут показать геймплей шутера Halo Infinite, а также подробности приключенческого экшена Senua's Saga: Hellblade II.

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