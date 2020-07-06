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Презентация эксклюзивов для Xbox Series X пройдет 23 июля

17:38, 06 июля 2020
Игры
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Senua's Saga: Hellblade II выйдет в 2021 году / скриншот

Об этом компания Xbox сообщила на своей официальной странице в Twitter.

На трансляции под названием Xbox Games Showcase будут показаны проекты, созданные внутренними студиями Microsoft. Какие именно будут продемонстрированы игры – компания не сообщила. Однако известно, что на мероприятии могут показать геймплей шутера Halo Infinite, а также подробности приключенческого экшена Senua's Saga: Hellblade II.

Напомним, в мае компания проводила мероприятие под названием Inside Xbox, на котором были презентованы игры от сторонних разработчиков. В частности, были показаны трейлеры Assassin’s Creed Valhalla, ролевого экшена Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2, хоррора Medium, автосимулятора Dirt 5 и других проектов.

Консоль нового поколения Xbox Series X выйдет в конце 2020 года. Цена новой консоли от Microsoft на данный момент неизвестна.

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Теги: #Xbox