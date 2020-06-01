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Prey могут выпустить для шлемов виртуальной реальности

15:23, 01 июня 2020
Игры
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Prey вышла в 2017 году на ПК, Xbox One и PS4 / store.playstation.com

Соответствующую информацию сотрудники портала TheNerdMag обнаружили на сайте британской торговой сети ShopTo.

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Вскоре страница Prey VR пропала с сайта интернет-магазина. Однако пользователи уверены, что версия игры для шлемов виртуальной реальности существует и вскоре будет анонсирована. Дело в том, что ShopTo уже неоднократно был замечен за раскрытием релизной информации. Ранее магазин за три месяца до выхода опубликовал дату релиза эксклюзива PS4 – игры Dreams.

Студия Arkane никак не прокомментировала утечку.

Что такое Prey

Prey — это научно-фантастический шутер от первого лица, созданный студией Arkane. Действие игры разворачивается на космической станции «Талос-1», которая находится в первой точке Лагранжа на орбите вокруг системы Земля-Луна. Главный герой по имени Морган Ю пытается найти способ покинуть станцию, чтобы спастись от захватчиков-инопланетян. Чтобы выжить игрок должен изучать инопланетные способности, уметь маскироваться под объекты окружения, искать ресурсы и оружие.

Prey вышла в 2017 году на ПК, PS4 и Xbox One. На агрегаторе рецензий Metacritic у PS4-версии игры 79 баллов от критиков и 7,8 – от пользователей.

Напомним, сейчас в PlayStation Store на Prey действует скидка в 70%. Игру можно приобрести за 359 грн. Акция продлится до 11 июня.

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