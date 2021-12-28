Похоже, экшен-RPG от CD Projekt RED понадобится еще не один патч.

В течение всего года CD Projekt RED пыталась чинить Cyberpunk 2077. Она латала баги, улучшала оптимизацию и подтягивала техническое состояние консольных версий. Экшен-RPG получила четыре крупных патча и добрый десяток заплаток, но в ней все еще наблюдаются проблемы. Это подтверждает видео от посетителя форума Reddit под псевдонимом Regnigsama. Он обнаружил в Cyberpunk 2077 забавный баг в духе фильмов серии "Матрица".Читайте такжеРазработчик Cyberpunk 2077 очень странно объяснил, почему в игре нет полицейских погонь

В ролике ниже показывается, как пользователь принялся стрелять в неигровых персонажей. Сначала они присели, чтобы укрыться от огня. А затем один из NPC очень странно среагировал на попадание. Он поднялся, превратился в низкополигональную модель и начал медленно падать.

Комментаторам на Reddit баг напомнил момент с уклонением от пуль в "Матрице". Что самое забавное, Regnigsama не запускал Cyberpunk 2077 в течение года. А когда игрок решил вернуться, то сразу же столкнулся с уникальной ошибкой.

Подробнее о Cyberpunk 2077

В проекте рассказывается история наемника по имени Ви. После участия в масштабном ограблении у него в голове появился чип с цифровой копией Джонни Сильверхенда в исполнении Киану Ривза. От него нужно избавиться, а иначе главный герой умрет.

Геймплей Cyberpunk 2077 включает много механик. Есть стрельба, взлом, стелс, ближний бой, поездки на автомобилях и другое.

Полноценный релиз проекта на PS5, Xbox Series X и Series S должен был состояться до конца года, но его перенесли на первый квартал 2022-го.

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