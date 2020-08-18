Новую игру про покемонов уже скачали 5 миллионов человек
Новую игру Pokemon Cafe Mix спустя два месяца после релиза скачали уже 5 миллионов раз на Android, iOS и Nintendo Switch. В честь этого разработчики устроили акцию, в рамках которой подарят набор предметов и внутриигровую валюту всем, кто зайдет в игру до 29 августа.
Об этом компания Nintendo сообщила на своей странице в Twitter.
"Зайдите в игру до 29 августа и получите 5 тысяч золотых желудей, а также специальный набор предметов», – говорится в сообщении компании.
Также разработчики напомнили, что до 25 августа в Pokemon Cafe Mix проходит специальное событие.
В игровое кафе к пользователю может зайти покемон Груки. Если подружиться с ним и накормить его, он станет сотрудником кафетерия.
Трейлер Pokemon Cafe Mix
Что такое Pokemon Cafe Mix
Pokemon Cafe Mix – это условно-бесплатная головоломка в стиле симулятора кафе. Пользователь открывает кафе, где основными посетителями становятся покемоны. Игрок готовит для них блюда, решая различные задачи. Игра вышла на Android, iOS и Nintendo Switch этим летом – 23 июня.
К слову, Pokemon Cafe Mix не сравнится с успехом предыдущей мобильной игры про покемонов – Pokemon GO. Она вышла в 2016 году и всего за два месяца после релиза ее скачали 100 миллионов раз. А за четыре года с момента выхода Pokemon Go заработала свыше $3,6 миллиарда.