Новую игру про покемонов уже скачали 5 миллионов человек

Создатели Pokemon Cafe Mix дают подарки всем, кто зайдет в игру до 29 августа.

Новую игру Pokemon Cafe Mix спустя два месяца после релиза скачали уже 5 миллионов раз на Android, iOS и Nintendo Switch. В честь этого разработчики устроили акцию, в рамках которой подарят набор предметов и внутриигровую валюту всем, кто зайдет в игру до 29 августа.

Об этом компания Nintendo сообщила на своей странице в Twitter.

"Зайдите в игру до 29 августа и получите 5 тысяч золотых желудей, а также специальный набор предметов», – говорится в сообщении компании.

Также разработчики напомнили, что до 25 августа в Pokemon Cafe Mix проходит специальное событие.

В игровое кафе к пользователю может зайти покемон Груки. Если подружиться с ним и накормить его, он станет сотрудником кафетерия.

Трейлер Pokemon Cafe Mix

Что такое Pokemon Cafe Mix

Pokemon Cafe Mix – это условно-бесплатная головоломка в стиле симулятора кафе. Пользователь открывает кафе, где основными посетителями становятся покемоны. Игрок готовит для них блюда, решая различные задачи. Игра вышла на Android, iOS и Nintendo Switch этим летом – 23 июня.

К слову, Pokemon Cafe Mix не сравнится с успехом предыдущей мобильной игры про покемонов – Pokemon GO. Она вышла в 2016 году и всего за два месяца после релиза ее скачали 100 миллионов раз. А за четыре года с момента выхода Pokemon Go заработала свыше $3,6 миллиарда.

Подписывайтесь на канал УНИАН Игры в Telegram

Автор: Сергей Коршунов