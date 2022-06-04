На это намекает свежая утечка.

В Сети появились скриншоты потенциальных ПК-версий Returnal и Sackboy A Big Adventure. На картинках показаны настройки графики, которые реализовываются только в проектах для персональных компьютеров.

Изображениями поделился посетитель форума Reddit под псевдонимом EmpressOfSony.

На картинках показаны разнообразные настройки и назначение клавиш клавиатуры для управления персонажем. В Returnal, если верить слитым кадрам, будет возможность выбрать качество отражений и включить отражения, которые создаются с помощью трассировки лучей.

Скриншоты могут оказаться подделкой, однако выполнены они качественно. Все окна стилизованы под игру, и следы фейка нигде не заметны. EmpressOfSony в своей публикации пожелал "счастливого лета". Видимо, так он намекнул на запуск Returnal и Sackboy A Big Adventure на ПК в течение следующих трех месяцев.

Это вызывает сомнения, ведь в июне на персональных компьютерах появятся две последние части Uncharted. А 12 августа статуса эксклюзива PlayStation лишится Marvel's Spider-Man. Как между упомянутыми релизами вместить выпуск еще двух игр, непонятно.

При этом ПК-версии Returnal и Sackboy A Big Adventure фигурировали в утечке с базы данных GeForce Now. Часть слитой информации, например, разработка Crysis 4, уже подтвердилась. Так что скриншоты с настройками графики и управления могут быть настоящими.

Подробнее о Returnal и Sackboy A Big Adventure

Returnal — это смесь экшена и "рогалика" от студии Housemarque. В игре рассказывается, как главная героиня Селена последовала за таинственным сигналом на планету Атропос, где потерпела крушение. После аварии она попала во временную петлю, и теперь должна ее разорвать. Геймплей в проекте включает перестрелки, платформинг, исследование мира, поиски оружия и полезных предметов.

Sackboy A Big Adventure — это трехмерный платформер, в котором главный герой Сэкбой должен спасти друзей и весь мир от коварных планов Векса. Игра делится на уровни со своими особенностями. На одном нужно с помощью бумеранга притягиваться к магнитам, на втором — отбиваться от врагов на движущейся платформе, а на третьем — передвигаться вертикально благодаря липкой жидкости на ногах.

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