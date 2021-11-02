Игроки могут использовать функцию приостановки забега в качестве полноценной точки сохранения.

Недавно студия Housemarque выпустила для PS5-эксклюзива Returnal обновление, которое должно было немного упростить прохождение игры. Оно добавило возможность приостановить свой забег и покинуть сессию. А после возвращения пользователь продолжал с прежнего места. Однако в случае смерти игрок все равно переносился к началу, как и предписывают правила "рогалика". Функция приостановки позиционировалась в качестве небольшого послабления. Например, если пользователю нужно срочно отлучиться от консоли, то ему не придется терять накопленный во время забега прогресс. Вот только умельцы уже выяснили, как применить нововведение, чтобы сделать прохождение Returnal намного более легким.

Секретом поделился игровой журналист Джозеф Яден. Как оказалось, пользователям всего-то нужно приостановить проект и загрузить сохранения в облако. Если персонаж умрет, потребуется скачать их обратно. Тогда игрок вернется к точке, где ранее закончил прохождение. Пользователи вольны применять этот трюк постоянно и постепенно двигаться вперед. По словам Ядена, только таким способом он сумел завершить Returnal, ведь на честный забег у него не хватает времени.

Коротко о Returnal

По сюжету главная героиня Селена попала на планету Атропос. Здесь она застряла во временной петле и вынуждена выживать, сражаясь с различными монстрами.

Задача женщины — найти способ покинуть враждебную планету. Однако после каждой смерти героиня теряет практически все, что нашла в предыдущем забеге. При этом расположение комнат и локаций в биоме каждый раз меняется.

У игроков в распоряжении 10 видов базового оружия и более 90 вариантов модификаций для них.

Returnal вышла 30 апреля 2021 года эксклюзивно на PS5. На агрегаторе Metacritic игра получила 86 баллов от профильной прессы и 7,2 балла от пользователей.

Автор: Назар Степорук